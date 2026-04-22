Дмитриев назвал причины торможения развития Европы

Развитие Европы тормозят систематические ошибочные решения, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он написал об этом в своих соцсетях.

По его словам, многие ошибки властей ЕС продиктованы идеологическими соображениями. В реформы должны входить признание и исправление ошибок в миграционной, милитаристской, энергетической и экономической политике, добавил Дмитриев.

Европу сдерживают систематически ошибочные и продиктованные идеологическими соображениями решения, — написал Дмитриев.

Именно так он отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца. Он говорил о необходимости «избавиться» от факторов, которые мешают экономическому росту. В числе таких причин Мерц назвал высокие затраты на рабочую силу, стоимость энергоносителей, налоги и социальные отчисления.

Недавно Мерц также заявил о намерении Германии запустить свой термоядерный реактор. Он подтвердил, что в долгосрочной перспективе власти планируют акцентировать внимание на создании электростанции, основанной на термоядерном синтезе.