В Германии усомнились в компетентности Мерца Политик Кубикки: Меркель никогда не считала Мерца компетентным канцлером

Заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубикки поставил под сомнение компетентность канцлера Германии Фридриха Мерца, передает газета Augsburger Allgemeine. В своих оценках он сослался на мнение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политик подчеркнул, что его ожидания от экономической политики нынешнего канцлера не оправдались. По его словам, уровень экономической компетентности Мерца оказался ниже, чем он предполагал.

Ранее Мерц заявил: немедленное вступление Киева в Европейский союз в настоящее время не представляется возможным. Также канцлер призвал разработать в отношении Украины стратегию сближения.

До этого канцлер также заявил о намерении Германии запустить свой термоядерный реактор. Он подтвердил, что в долгосрочной перспективе власти планируют акцентировать внимание на создании электростанции, основанной на термоядерном синтезе.

Кроме того, на фоне угрозы дефицита топлива Германия может срочно обсудить ситуацию на уровне Национального совета безопасности, рассказал Мерц. Он сообщил, что в ближайшее время планирует созвать этот орган для рассмотрения сложившейся обстановки, включая вопрос поставок авиакеросина.