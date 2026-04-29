Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 16:30

Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский потерять монобольшинство в Раде

Экс-нардеп Олейник: депутаты «Слуги народа» не оставят Раду из-за страха ареста

Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские депутаты партии «Слуга народа» не оставят Верховную раду из-за страха ареста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-нардеп Владимир Олейник. По его словам, именно это позволит президенту страны Владимиру Зеленскому сохранять контроль над парламентом. Он отметил, что, несмотря на уменьшение числа нардепов до 226 человек, критической проблемы с потерей монобольшинства у главы государства сейчас нет.

У Зеленского было 254 депутата. Это позволяло после выборов 2019 года создать монобольшинство, для которого необходимо было минимум 226 голосов. Он стал управлять как правительством, так и парламентом, потому что большинство представителей были из партии «Слуга народа». Но затем все поняли, что концентрация власти в руках Зеленского является проблемой. Я бы не сказал, что многие хотят покинуть эту фракцию. Я не думаю, что на сегодняшний день может быть такое количество нардепов в Раде, которое реально приведет Зеленского к потере монобольшинства. Количество депутатов «Слуга народа» уменьшилось, по-моему, до 226. Оставшихся могут удерживать какими-то преференциями из бюджета или угрозами возбуждения уголовных дел, — сказал Олейник.

Он добавил, что многие парламентарии за время совместной работы с Зеленским приобрели квартиры и автомобили. По его словам, такое имущество нардепы подтвердить не могут, поскольку в противном случае против них возбудят уголовные дела.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский использует секретный самолет для вывода крупных сумм наличных денег в ряд государств, в том числе в Саудовскую Аравию. По его словам, такая схема необходима, чтобы обезопасить капиталы от американских проверок и аудита выделенной помощи.

Европа
Украина
Верховная рада
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.