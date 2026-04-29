Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский потерять монобольшинство в Раде

Украинские депутаты партии «Слуга народа» не оставят Верховную раду из-за страха ареста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-нардеп Владимир Олейник. По его словам, именно это позволит президенту страны Владимиру Зеленскому сохранять контроль над парламентом. Он отметил, что, несмотря на уменьшение числа нардепов до 226 человек, критической проблемы с потерей монобольшинства у главы государства сейчас нет.

У Зеленского было 254 депутата. Это позволяло после выборов 2019 года создать монобольшинство, для которого необходимо было минимум 226 голосов. Он стал управлять как правительством, так и парламентом, потому что большинство представителей были из партии «Слуга народа». Но затем все поняли, что концентрация власти в руках Зеленского является проблемой. Я бы не сказал, что многие хотят покинуть эту фракцию. Я не думаю, что на сегодняшний день может быть такое количество нардепов в Раде, которое реально приведет Зеленского к потере монобольшинства. Количество депутатов «Слуга народа» уменьшилось, по-моему, до 226. Оставшихся могут удерживать какими-то преференциями из бюджета или угрозами возбуждения уголовных дел, — сказал Олейник.

Он добавил, что многие парламентарии за время совместной работы с Зеленским приобрели квартиры и автомобили. По его словам, такое имущество нардепы подтвердить не могут, поскольку в противном случае против них возбудят уголовные дела.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский использует секретный самолет для вывода крупных сумм наличных денег в ряд государств, в том числе в Саудовскую Аравию. По его словам, такая схема необходима, чтобы обезопасить капиталы от американских проверок и аудита выделенной помощи.