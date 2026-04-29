29 апреля 2026 в 17:40

В Госдуме предупредили об эскалации на Украине после визита Карла III в США

Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Визит короля Великобритании Карла III в США может привести к эскалации на Украине, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, беспрецедентный прием, оказанный британскому монарху в Вашингтоне, свидетельствует об особом характере американо-британских отношений.

Все, о чем говорил король во время своего визита, непременно будет исполнено. И Соединенные Штаты с удвоенной силой возьмутся за поддержку Украины, которую, казалось, окончательно бросили. Публичная риторика Трампа вполне может быть примирительной, а на деле он помогать ВСУ будет больше и больше, — отметил депутат.

Журавлев обратил внимание, что даже президент США Дональд Трамп, у которого, как выразился политик, «накопилось вагон и маленькая тележка» претензий к Соединенному Королевству, не стал критиковать Карла III. Это, по его мнению, давно сложившийся англо-саксонский тандем, в котором ведущая роль все еще принадлежит Лондону, а не Вашингтону.

Нам теперь следует быть настороже, имея в виду этот новый виток эскалации, который запустил своим визитом в США британский король, — резюмировал парламентарий.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что король Великобритании Карл III не сможет настроить президента США Дональда Трампа против РФ. По его словам, Лондон давно пытается позиционировать себя в качестве связующего звена между Европой и Вашингтоном.

Елена Васильченко
