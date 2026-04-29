Политолог ответил, удастся ли Карлу III настроить Трампа против России

29 апреля 2026 в 13:26

Политолог Кортунов: король Британии не сможет настроить Трампа против России

Фото: AdMedia/Global Look Press
Король Великобритании Карл III не сможет настроить президента США Дональда Трампа против РФ, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, Лондон давно пытается позиционировать себя в качестве связующего звена между Европой и Вашингтоном.

Британия на протяжении длительного времени пыталась и продолжает пытаться позиционировать себя в качестве некоего связующего звена между Европой и Соединенными Штатами. Конечно, это было делать несколько проще, когда Лондон был членом ЕС. Действительно, американо-британские связи устойчивее, чем между Вашингтоном и Брюсселем. Но при этом переоценивать возможности Британии влиять на американскую политику не стоит. Я не думаю, что визит Карла III в США может настроить Трампа против РФ, — сказал Кортунов.

Он отметил, политику Лондона определяет не король, а правительство страны. По его словам, у Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера существует серьезное идеологическое расхождение, поэтому поездка Карла III в США могла быть попыткой отодвинуть разногласия на задний план.

Надо учитывать, что при всем значении британской монархии не Карл III определяет политику Великобритании — это прерогатива британского правительства. Сейчас у власти находится лейбористская партия. Понятно, что у правого популиста Трампа и лейбориста Стармера существует, мягко говоря, серьезное идеологическое расхождение. Возможно, поездка монарха в Вашингтон была связана с попыткой каким-то образом отодвинуть на задний план расхождения между двумя лидерами за счет акцента на более нейтральную фигуру британского короля, — заключил Кортунов.

Ранее Карл III преподнес Трампу символичный подарок — оригинальный колокол с утилизированной британской подлодки HMS Trump. Вручение состоялось в ходе торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита монарха в США.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туапсе зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ
СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
Энергоснабжение восстановили во всех домах Дагестана после паводка
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

