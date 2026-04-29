Политолог ответил, удастся ли Карлу III настроить Трампа против России

Король Великобритании Карл III не сможет настроить президента США Дональда Трампа против РФ, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, Лондон давно пытается позиционировать себя в качестве связующего звена между Европой и Вашингтоном.

Британия на протяжении длительного времени пыталась и продолжает пытаться позиционировать себя в качестве некоего связующего звена между Европой и Соединенными Штатами. Конечно, это было делать несколько проще, когда Лондон был членом ЕС. Действительно, американо-британские связи устойчивее, чем между Вашингтоном и Брюсселем. Но при этом переоценивать возможности Британии влиять на американскую политику не стоит. Я не думаю, что визит Карла III в США может настроить Трампа против РФ, — сказал Кортунов.

Надо учитывать, что при всем значении британской монархии не Карл III определяет политику Великобритании — это прерогатива британского правительства. Сейчас у власти находится лейбористская партия. Понятно, что у правого популиста Трампа и лейбориста Стармера существует, мягко говоря, серьезное идеологическое расхождение. Возможно, поездка монарха в Вашингтон была связана с попыткой каким-то образом отодвинуть на задний план расхождения между двумя лидерами за счет акцента на более нейтральную фигуру британского короля, — заключил Кортунов.

Ранее Карл III преподнес Трампу символичный подарок — оригинальный колокол с утилизированной британской подлодки HMS Trump. Вручение состоялось в ходе торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита монарха в США.