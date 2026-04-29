Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок

Король Великобритании Карл III преподнес президенту США Дональду Трампу символичный подарок — оригинальный колокол с утилизированной британской подлодки HMS Trump, сообщает издание New York Post. Вручение состоялось в ходе торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита монарха.

В своей речи монарх подчеркнул особую значимость этого жеста для укрепления связей между двумя странами.

Пусть он станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего, — сказал британский монарх.

Субмарина, ставшая источником подарка, была спущена на воду в 1944 году и активно служила в составе Британского Тихоокеанского флота. Сама подлодка HMS Trump завершила свою службу и была утилизирована еще в 1970-х годах.

Ранее стало известно, что во время визита Карла III в Белый дом Трамп позволил себе серию шуток в адрес монарха, иронично назвав Великобританию «маленькой страной» и похвалив «прекрасный акцент» гостя. Президент США также упомянул, что его мать когда-то была влюблена в короля, и добавил, что планирует следить за предстоящим выступлением монарха в Конгрессе удаленно.