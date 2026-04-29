29 апреля 2026 в 17:25

Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну

В АТОР сообщили о росте спроса россиян на дорогие туры в Грузию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские путешественники перестали экономить при поездках в Грузию и активно приобретают дорогие туры высокого качества, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), проанализировав текущую динамику продаж. Спрос на путевки в этом направлении весной и летом 2026 года вырос на 80%, несмотря на высокую стоимость авиабилетов, которые стартуют от 46 тыс. рублей.

По данным специалистов, россияне значительно расширили географию своих путешествий по стране. Вместо традиционных Тбилиси и Батуми они все чаще выбирают Сванетию, Рачу и Джавахети.

Эксперты ассоциации отмечают, что туристы стремятся совмещать в рамках одной поездки сразу несколько видов отдыха. Речь идет о комбинации пляжного времяпрепровождения на черноморском побережье с экскурсиями на кахетинские винодельни, пешими прогулками по Тбилиси и другими культурными впечатлениями.

Ранее АТОР со ссылкой на туроператора ITM Group сообщила, что россиянам станет труднее попасть в Японию, поскольку визовый центр страны в Москве ужесточил процедуру проверки документов. Нововведения касаются как личных, так и семейных заявок.

Общество
Россия
туризм
Грузия
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
