Россияне перестали экономить и скупают дорогие туры в соседнюю страну В АТОР сообщили о росте спроса россиян на дорогие туры в Грузию

Российские путешественники перестали экономить при поездках в Грузию и активно приобретают дорогие туры высокого качества, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), проанализировав текущую динамику продаж. Спрос на путевки в этом направлении весной и летом 2026 года вырос на 80%, несмотря на высокую стоимость авиабилетов, которые стартуют от 46 тыс. рублей.

По данным специалистов, россияне значительно расширили географию своих путешествий по стране. Вместо традиционных Тбилиси и Батуми они все чаще выбирают Сванетию, Рачу и Джавахети.

Эксперты ассоциации отмечают, что туристы стремятся совмещать в рамках одной поездки сразу несколько видов отдыха. Речь идет о комбинации пляжного времяпрепровождения на черноморском побережье с экскурсиями на кахетинские винодельни, пешими прогулками по Тбилиси и другими культурными впечатлениями.

Ранее АТОР со ссылкой на туроператора ITM Group сообщила, что россиянам станет труднее попасть в Японию, поскольку визовый центр страны в Москве ужесточил процедуру проверки документов. Нововведения касаются как личных, так и семейных заявок.