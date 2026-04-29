29 апреля 2026 в 17:42

Школьную столовую закрыли на 15 суток после отравления 20 детей

Суд приостановил работу столовой на Урале, где отравились 20 школьников

Суд на 15 суток приостановил работу столовой в школе №8 в Полевском после отравления 20 детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Наказание назначено ООО «Комбинат общественного питания», управляющему объектом.

В ходе осмотра специалисты Роспотребнадзора зафиксировали критическое нарушение поточности технологических процессов, которое запрещено санитарными правилами. Такая практика создает высокий риск перекрестного заражения кишечными инфекциями, — говорится в сообщении суда.

Санитарные врачи установили, что в учреждении неправильно хранили продукты и обрабатывали инвентарь. Оказалось, что пастеризованное молоко держали при минус трех градусах, хотя по требованиям производителя его нужно хранить при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Также, как сообщили в суде, не у всех сотрудников были в порядке санитарные книжки.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
