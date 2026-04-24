Появились подробности массового отравления детей в Полевском Школьникам в Полевском стало плохо после пюре с котлетой из столовой

Школьникам в Полевском стало плохо после пюре с котлетой из столовой, рассказали учащиеся. По их словам, которые приводит Telegram-канал Ural Mash, в любой еде, которую им давали, часто можно было найти волосы. Также в супах и компотах плавали насекомые.

В материале сказано, что поставщик еды для школы — ОО «Общественное питание» — за прошлые два года получал 13 предостережений от Роспотребнадзора. Компании не раз выносили предупреждения и за отсутствие дезинсекции на производстве, но она игнорировала их.

До этого сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления не менее 20 учеников школы № 8 в Полевском Свердловской области. Как уточнили в региональном управлении СК, следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и запрашивают нужные документы, также назначены экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых жалоб учащихся одной из гимназий на ухудшение самочувствия, о чем информировали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.