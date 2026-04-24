24 апреля 2026 в 14:10

Появились подробности массового отравления детей в Полевском

Школьникам в Полевском стало плохо после пюре с котлетой из столовой

Школьникам в Полевском стало плохо после пюре с котлетой из столовой, рассказали учащиеся. По их словам, которые приводит Telegram-канал Ural Mash, в любой еде, которую им давали, часто можно было найти волосы. Также в супах и компотах плавали насекомые.

В материале сказано, что поставщик еды для школы — ОО «Общественное питание» — за прошлые два года получал 13 предостережений от Роспотребнадзора. Компании не раз выносили предупреждения и за отсутствие дезинсекции на производстве, но она игнорировала их.

До этого сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления не менее 20 учеников школы № 8 в Полевском Свердловской области. Как уточнили в региональном управлении СК, следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и запрашивают нужные документы, также назначены экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых жалоб учащихся одной из гимназий на ухудшение самочувствия, о чем информировали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

