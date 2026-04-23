Классы в гимназии Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение

Школьников в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение на фоне отравления

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Классы гимназии № 116 Екатеринбурга отправили на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. По их данным, у 22 учеников выявили сальмонеллез.

Классы гимназии № 116, где зарегистрированы случаи заболевания, переведены на дистанционный режим работы. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала, — говорится в публикации.

В настоящий момент продолжается эпидемиологическое расследование. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых жалоб учащихся одной из гимназий на ухудшение самочувствия, о чем информировали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Также массовое отравление в Екатеринбурге было в прошлом году. Тогда было возбуждено уголовное дело после соответствующего запроса из школы № 178. У учеников была рвота, а многие жаловались на плохое самочувствие. Родители заподозрили в этом школьные обеды, а эпидемиолог проверил учебное заведение.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

