В Екатеринбурге скончался известный российский историк

Историк и педагог Сергей Постников скончался на 72-м году жизни в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств в своем Telegram-канале. Он руководил учреждением с 2008 по 2010 год.

Ушел из жизни Сергей Павлович Постников — выдающийся историк и педагог, доктор исторических наук, профессор, — говорится в сообщении.

Постников родился 9 января 1955 года. Он внес большой вклад в развитие культурной жизни Екатеринбурга. В годы его руководства музеем изобразительных искусств была проведена выставка «Русский авангард и его национальные истоки». Постников в течение 10 лет состоял в наблюдательном совете культурного учреждения.

