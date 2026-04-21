В Екатеринбурге скончался известный российский историк

Историк Постников скончался на 72-м году жизни в Екатеринбурге

Историк и педагог Сергей Постников скончался на 72-м году жизни в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств в своем Telegram-канале. Он руководил учреждением с 2008 по 2010 год.

Ушел из жизни Сергей Павлович Постников — выдающийся историк и педагог, доктор исторических наук, профессор, — говорится в сообщении.

Постников родился 9 января 1955 года. Он внес большой вклад в развитие культурной жизни Екатеринбурга. В годы его руководства музеем изобразительных искусств была проведена выставка «Русский авангард и его национальные истоки». Постников в течение 10 лет состоял в наблюдательном совете культурного учреждения.

Ранее сообщалось, что музыкант Сергей Стадлер скончался во время перелета из Петербурга в Стамбул. Самолет при этом экстренно приземлился в Румынии. Ему было 63 года.

15 апреля в Москве на 85-м году жизни умер адвокат и правозащитник Юрий Костанов. Причины его смерти не приводятся. За свою деятельность он был награжден рядом профессиональных наград и премий в сфере права и адвокатуры.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

