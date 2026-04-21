21 апреля 2026 в 09:05

Суд озвучил приговор экс-редактору URA.RU

Экс-редактора URA.RU Аллаярова приговорили к пяти годам колонии по делу о взятке

Денис Аллаяров Денис Аллаяров Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима по делу о взятке, передает РИА Новости. По версии обвинения, средства передавались экс-полицейскому за предоставление оперативных сводок.

Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима, — огласил решение судья.

В суде Аллаяров признал вину, но заявил, что в передаваемых за деньги материалах не было пометок «для служебного пользования». Он также подчеркнул, что аналогичную информацию получали и другие СМИ, причем некоторые публиковали ее раньше, чем URA.RU.

Я не мог подумать, когда отправлял деньги, что совершаю что-то незаконное, — подчеркнул Аллаяров.

Журналист пояснил, что его коллеги не были в курсе происходящего, поскольку это были «внутрисемейные дела». Он также уточнил, что если бы не родственные связи с дядей, работавшим в полиции, то не стал бы платить за информацию.

Ранее медсестра, помогавшая бойцам СВО в Ростове-на-Дону, выступила в суде по делу Аллаярова и попросила проявить к нему милосердие. Три года назад журналист написал несколько репортажей о фельдшере. Их заметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и помог женщине стать сестрой милосердия для бойцов спецоперации.

Общество
Екатеринбург
приговоры
журналисты
