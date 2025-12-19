Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова

Медсестра, помогавшая бойцам специальной военной операции в Ростове-на-Дону, выступила в суде по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова и попросила проявить к нему милосердие, сообщает издание. Ранее она становилась героиней его публикаций.

Мы с ним проговорили три часа, и он мне помог, я 100 дней проработала в госпитале в Ростове-на-Дону, спасала солдат. Денис — достойный, хороший человек, у него доброе сердце, — заявила женщина на процессе в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Три года назад Аллаяров написал несколько репортажей о фельдшере, которые заметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и помог ей стать сестрой милосердия для бойцов СВО. Эту историю женщина также рассказала на слушании.

Ранее сообщалось, что по делу Аллаярова допросили еще одного сотрудника полиции. Сотрудница ведомства подтвердила, что в отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией.