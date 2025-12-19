Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:12

Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова

Денис Аллаяров Денис Аллаяров Фото: Ирина Семенова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Медсестра, помогавшая бойцам специальной военной операции в Ростове-на-Дону, выступила в суде по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова и попросила проявить к нему милосердие, сообщает издание. Ранее она становилась героиней его публикаций.

Мы с ним проговорили три часа, и он мне помог, я 100 дней проработала в госпитале в Ростове-на-Дону, спасала солдат. Денис — достойный, хороший человек, у него доброе сердце, — заявила женщина на процессе в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Три года назад Аллаяров написал несколько репортажей о фельдшере, которые заметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и помог ей стать сестрой милосердия для бойцов СВО. Эту историю женщина также рассказала на слушании.

Ранее сообщалось, что по делу Аллаярова допросили еще одного сотрудника полиции. Сотрудница ведомства подтвердила, что в отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией.

журналисты
суды
СВО
показания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал после решения ЦБ
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Путин объяснил, почему дорожают продукты
В Госдуме высказались об отказе Словакии финансово помогать Украине
Стала известна позиция Вали Карнавал по скандалу с квартирой Долиной
Бунт наемников ВСУ и «сюрприз» для Киева: новости СВО на вечер 19 декабря
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.