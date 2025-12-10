Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:09

По делу редактора URA.RU Аллаярова допросили еще одного сотрудника полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова допросили еще одного сотрудника полиции, сообщает издание. Сотрудница ведомства подтвердила, что в отделе полиции нарушались правила работы со служебной информацией. Отмечается, что ввиду отсутствия пометок, журналисты не могли знать, что работают с запрещенной для третьих лиц информацией.

Оперативная информация передавалась по электронной почте, минуя служебную систему передачи. Информация просто печаталась в Word и передавалась от сотрудника к сотруднику по обычной электронной почте, причем использовалась даже электронная почта американской компании Google. Учитывая, что на передаваемой информации отсутствуют обязательные реквизиты (отметки ДСП, подписи), эту информацию нельзя считать служебной, поскольку невозможно отличить от обычной информации, — рассказала адвокат редактора Анастасия Харисанова.

Ранее в Екатеринбурге 21 ноября 2025 года прошло новое судебное заседание по уголовному делу в отношении редактора URA.RU Дениса Аллаярова. На нем его родной дядя и экс-полицейский Андрей Карпов впервые дал показания.

