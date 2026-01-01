Журналиста-иноагента объявили в международный розыск

Журналист и телеведущий Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был заочно арестован в России, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Кроме того, 17 октября 2025 года его объявили в международный розыск.

В документах указано, что один из московских судов избрал Киселеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или выдачи стране. Статус иноагента Кисилев получил еще в апреле 2022 года.

Ранее отцу супруги актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявили обвинение в организации незаконных азартных игр. Он был объявлен в международный розыск. Преступная деятельность велась организованной группой. Московский суд уже избрал Брутяну заочную меру пресечения. Его заключили под стражу на два месяца с момента возможного задержания в России или экстрадиции. Ему грозит срок до шести лет.

До этого глава преступной группировки «Лобненские» был объявлен в международный розыск. Это связано с уголовным делом о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Столичный суд также заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. По данному делу уже были арестованы более 30 человек.