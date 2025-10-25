Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 08:48

Главаря ОПС из 90-х объявили в международный розыск из-за бойцов СВО

Главу Лобненского ОПС объявили в международный розыск по делу бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главарь преступной группировки «Лобненские» объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении денег у участников спецоперации на Украине в аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Столичный суд заочно избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. По этому делу уже арестовали свыше 30 человек.

Объявлен в международный розыск, — отметил он.

Ранее сообщалось, что сын главаря появившегося еще в 90-е годы Лобненского ОПС Игоря Бардина Владимир арестован по громкому уголовному делу о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, такое решение принял Басманный районный суд Москвы. По словам источника, ему предъявлено обвинение по статье о создании преступной организации или участии в ней.

До этого стало известно, что преступная группа специализировалась на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы. Следствие установило, что в преступное сообщество входили сотрудники линейного управления МВД в аэропорту.

СВО
бойцы
международный розыск
ОПС
