Раскрыто участие сына главаря ОПС из 90-х в хищениях у бойцов СВО Сын главы Лобненского ОПС арестован за хищения у бойцов СВО в Шереметьево

Сын главаря появившегося еще в 90-е годы Лобненского ОПС Игоря Бардина Владимир арестован по громкому уголовному делу о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, которые приводит ТАСС, ему предъявлено обвинение по статье об организации преступной организации или участии в ней.

Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Владимир Бардин отправлен в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево, — отметил источник.

До этого стало известно, что преступная группа специализировалась на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении денежных средств у участников СВО в Шереметьево оценили в более чем 4 млн рублей. При этом сумма не является конечной.