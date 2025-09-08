Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 05:41

Выяснены новые детали в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево

Новые потерпевшие появились в деле о хищении у российских солдат в Шереметьево

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В расследовании уголовного дела о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево выявлены новые потерпевшие. По данным источника РИА Новости, дополнительные эпизоды преступлений установлены через анализ банковских транзакций подозреваемых.

В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, — указано в сообщении.

Некоторые пострадавшие самостоятельно обратились в правоохранительные органы после публикаций о деле. Расследование на данный момент продолжается, уже арестовано около 30 человек.

Преступная группа, возглавляемая Алексеем Кабочкиным, специализировалась на обмане военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО. Злоумышленники завышали стоимость такси в десятки раз и применяли угрозы физической расправы.

Следствие установило, что в преступное сообщество входили сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. В некоторых случаях цена поездки внезапно увеличивалась с двух тысяч до 40-90 тыс. рублей. Также применялись схемы с опьянением жертв и последующим хищением денег через терминалы.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела о хищении денег Дмитрий Боглаев хочет сам отправиться в зону боевых действий. По словам адвоката Павла Чигилейчика, он не признал свою вину.

