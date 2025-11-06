Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:32

Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР

СК: число потерпевших от преступлений Киева в Донбассе превысило 132 тыс.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Более 132 тыс. человек признаны потерпевшими в результате преступлений, совершенных властями Украины в Донбассе, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе XIX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Он также отметил, что с 2014 года следователями возбуждено свыше 8 тыс. уголовных дел о преступлениях в отношении более 2 тыс. человек, включая представителей украинских силовых структур и иностранных наемников.

За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошено более 266 тыс. человек, признано потерпевшими более 132 тыс., в том числе 24 344 несовершеннолетних, — сообщил Бастрыкин.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ужаснулся от новой практики в украинских школах. Дипломат сообщил, что боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание «аналога гитлерюгенда».

Александр Бастрыкин
ДНР
Следственный комитет
потерпевшие
