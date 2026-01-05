Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани

Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Белореченска

Глава СК России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела на фоне жалоб жителей кубанского Белореченска на отсутствие отопления. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС из-за погодных условий, которые привели к коммунальным авариям, передает Telegram-канал информационного центра СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования, — уточнили в ведомстве.

