05 января 2026 в 10:59

Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей Белореченска

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава СК России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела на фоне жалоб жителей кубанского Белореченска на отсутствие отопления. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС из-за погодных условий, которые привели к коммунальным авариям, передает Telegram-канал информационного центра СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования, — уточнили в ведомстве.

