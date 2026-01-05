Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани

Глава СК России Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела на фоне жалоб жителей кубанского Белореченска на отсутствие отопления. Отмечается, что в регионе действует режим ЧС из-за погодных условий, которые привели к коммунальным авариям, передает Telegram-канал информационного центра СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось что Следственный комитет поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка сверстниками, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мальчика избили за отказ идти на кражу.
Также уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в Сургуте после конфликта между подростками в торговом центре. По информации управления Следкома по ХМАО-Югре, пострадавшего 16-летнего юношу госпитализировали, а одного из предполагаемых участников задержали.