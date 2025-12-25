Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 21:32

Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения

СК проверяет дело об избиении школьника в Сургуте из-за отказа идти на кражу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка сверстниками, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мальчика избили за отказ идти на кражу. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя СУ по ХМАО Михаила Мокшина.

В социальных сетях распространен видеоматериал, запечатлевший факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Сургуте. Согласно опубликованной информации, мотивом мог послужить отказ ребенка от совершения противоправных действий, а именно — кражи, — сказано в публикации.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что дагестанский боец ММА, которого задержали после жестокого избиения им своей 20-летней девушки в Твери, мог пойти на этот поступок из-за ревности. Собеседник издания отметил, что молодые люди состояли в отношениях на протяжении трех лет, были друг у друга дома, знали родственников. Конфликт между ними разгорелся после просьбы проверить телефон.

дети
Сургут
воровство
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали переговоров "Газпрома" с Казахстаном
Русские сникерсы в Лондоне: как батончики из РФ попали в Британию
«Не рождаются такие сейчас»: Любовь Успенская о смерти Алентовой
Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом
Грузинская СГБ раскрыла имя организатора штурма дворца президента
Вот и все, Лурье победила: безутешная Долина покидает квартиру в Хамовниках
«Хорошие идеи»: Зеленский переговорил с Уиткоффом и Кушнером
Известный певец погиб после несчастного случая с электричеством
Суд заставил «Синема Парк» заплатить 126 млн рублей за показ фильмов Sony
«Она сказала да!»: Бузова и Киркоров «поженились» на публике
Финансист Миндича поставил точку в вопросе возвращения на Украину
Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой
Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения
Шквальный ветер в Петербурге начал валить елки
«Пять суток непрерывного общения»: Захарова подвела итоги года
Ученые установили связь между потреблением витаминов и риском развития рака
Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки
«Там все видят»: Мединский о насаждении конфессий на Украине
ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов
Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов
Общество

Новогодние рулетики — крутите хоть с крабовыми палочками, хоть с колбасой: съедят до боя курантов

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке
Общество

Гарнир больше не нужен: готовлю филе грудки в картофельно-сырной шубе. Разрезал — и полноценный ужин на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.