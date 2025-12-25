Отказ мальчика идти воровать послужил поводом для избиения СК проверяет дело об избиении школьника в Сургуте из-за отказа идти на кражу

Следственный комитет поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка сверстниками, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мальчика избили за отказ идти на кражу. Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя СУ по ХМАО Михаила Мокшина.

В социальных сетях распространен видеоматериал, запечатлевший факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Сургуте. Согласно опубликованной информации, мотивом мог послужить отказ ребенка от совершения противоправных действий, а именно — кражи, — сказано в публикации.

