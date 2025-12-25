Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:18

Раскрыты возможные мотивы жестокого нападения дагестанского бойца MMA

RT: дагестанский боец MMA мог жестоко избить свою девушку из-за ревности

Магомед Маликов Магомед Маликов Фото: Социальные сети
Дагестанский боец ММА, которого задержали после жестокого избиения своей 20-летней девушки в Твери, мог пойти на этот поступок из-за ревности, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его словам, пока боец калечил ее, он не требовал никаких признаний.

Собеседник издания отметил, что молодые люди состояли в отношениях на протяжении трех лет, были друг у друга дома, знали родственников. По его информации, в день инцидента пара ходила в кино, а после него поссорилась, когда мужчина попросил девушку дать проверить телефон.

Издание отмечает, что у пострадавшей диагностировали переломы лицевых костей, гематомы и закрытую черепно-мозговую травму. Теперь ее ждет несколько операций, первая из которых может состояться уже 25 декабря.

Ранее сообщалось, что в Твери задержали 25-летнего бойца ММА из Дагестана, который жестоко избил свою подругу. По информации источников, молодой человек связал 20-летнюю девушку, после чего калечил ее в течение четырех часов. После избиения боец ММА оставил пассию и сбежал. Сотрудники уголовного розыска поймали его на территории Московской области.

