«Бесконечный фильм ужасов»: адвокат Трунов о суде по теракту в «Крокусе»

С 4 августа 2025 года Второй западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле». Заседания проходят в закрытом режиме. Адвокат 115 потерпевших Игорь Трунов рассказал в интервью NEWS.ru, на каком этапе находится процесс, что в нем происходит, установлен ли основной заказчик нападения на концертный зал.

Как проходит суд по делу о теракте в «Крокусе»

— Игорь Леонидович, сколько было заседаний суда, как проходит процесс?

— На сегодняшний момент опросили всех потерпевших. Теперь начали изучать материалы дела. Прошло 34 заседания. Потерпевшие рассказали практически все, что уже было в средствах массовой информации. Нового там нет. Если потерпевший давал одни показания на стадии следствия, а в суде говорит другое, это сразу вызывает вопросы.

— Ранее стало известно, что родные погибших не ходят на заседания, поскольку им эмоционально тяжело. Это действительно так?

— Вспоминать эту жуть очень тяжело, тем более сразу после случившегося были даны яркие показания, наполненные эмоциями, страхом и ужасом. Вновь слушать их — это тяжелое бремя для всех в зале суда. Может быть, судья правильно поступил, что сделал заседание закрытым. Это фильм ужасов, который длится очень долго. Одно дело, когда говорит один человек. Другое, когда несколько тысяч граждан с разных углов и ракурсов рассказывают об этом кошмаре.

Поэтому суд не настаивает, и уголовно-процессуальное законодательство позволяет потерпевшим не посещать все судебные заседания. Они представлены профессиональными адвокатами, которые защищают их интересы в добровольно-благотворительной форме. Наше законодательство так устроено, что обвиняемому, подозреваемому адвокат по такой категории дел положен и оплачивается государством, а потерпевший должен сам разобраться в хитросплетениях сложных многотомных уголовных дел.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто заказчик теракта в «Крокусе» — что выясняется в суде

— Удалось ли выяснить, кто был непосредственным заказчиком теракта в «Крокус Сити Холле»?

— Сейчас суд рассматривает два дела. Во втором обсуждается именно этот вопрос: кто организовывал, финансировал, куда ведут эти нити. Те, кто сейчас находится на скамье подсудимых, говорят об украинском следе. Украинцы стояли за этим террористическим актом, но нужны конкретные обвинения. Кто они, какие у них фамилии, сколько денег и когда передавали. Это профилактика, чтобы такое больше не повторилось.

Сегодня в суде находятся исполнители, а важны заказчики. Также важно установить тех, кто допустил возможную халатность, без которой жертв могло быть меньше. Нужно сделать выводы, чтобы остальные здания с высокой посещаемостью не горели, как спички.

— Какого рода халатность вы имеете в виду?

— У пострадавших много вопросов к МЧС. Они ежегодно проводили проверку, выявляли огромное количество нарушений противопожарной безопасности, которые опасны для посетителей. Это здание с большой посещаемостью людей. Мы подали в Химкинский суд на подмосковное МЧС, истребовали и получили все проверки и заключения, где перечисляется огромное количество нарушений противопожарной безопасности, которые свидетельствуют о том, что их устранение требовало существенных вложений средств. Ответственный за пожарную безопасность не может пропитать антивозгорающими веществами занавес и несколько тысяч кресел. Это может сделать только владелец, потому что это серьезные затраты.

В суде, где мы обжалуем бездействие подмосковного МЧС, процесс застопорился на том, что идет пожарно-техническая экспертиза. Она проводится в университете МЧС в Санкт-Петербурге. Суд откладывается до получения результатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственный плюс — это то, что мы ознакомились с постановлением о назначении пожарно-технической экспертизы и задали дополнительно примерно 30 вопросов. Можно провести параллель между «Хромой лошадью» и «Крокусом». Здания строились и были запущены в один и тот же год. Когда сгорела «Хромая лошадь», провели пожарно-техническую экспертизу, выявили определенный спектр нарушений, приведших к трагедии, и обязали по всей стране их устранить. Поэтому мы задали в том числе вопросы по тем нормам, которые были введены после «Хромой лошади», устранены ли они в «Крокусе». Насколько мы понимаем — нет.

Следствие удовлетворило еще целый спектр вопросов, порядка 20. Тем не менее пожарно-техническая экспертиза длится бесконечно. Мы написали ходатайство, заявив, что нельзя так долго ее проводить.

Кто будет платить компенсацию пострадавшим в «Крокусе»

— Пострадавшие намерены добиваться компенсации от организаторов концерта в «Крокусе», а не только непосредственно от террористов?

— Этот вопрос висит в воздухе, хотя параллельно идет суд со страховой компанией «Ингосстрах». Мы получили договор с ней, в котором прописано, что каждый страховой случай покрывается суммой до 30 млн рублей.

В «Ингосстрахе» изначально сообщили, что готовы выплатить компенсацию потерпевшим. Заявления есть в открытых источниках. Мы обратились в компанию, она не хочет платить добровольно, хотя есть договор. Он был представлен по требованию суда, там все прописано, в том числе компенсация морального и физического вреда.

Суд в Москве по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Основная ответственность, по нашему мнению, лежит на владельцах «Крокуса». Есть большая диспропорция между тем, сколько человек получили физические и телесные повреждения, погибли от рук террористов и от пожара. От возгорания кардинально больше — в соотношении 20 на 80. Речь идет о противопожарной безопасности. Почему пожарные выходы были закрыты, не сработал водяной занавес и так далее? На все эти вопросы есть ответ: противопожарная безопасность стоит серьезных денег. Мы считаем, что на этом сэкономили, поэтому погибло столько людей.

Владельцы концертного зала должны нести материальную ответственность. Но мы не можем бежать впереди паровоза, так как идет следствие. Непонятно, когда будет суд, а без вынесения приговора и признания человека виновным перейти к вопросу возмещения вреда не представляется возможным. Ни одна экспертиза еще толком не готова.

Когда ждать приговора по делу о теракте в «Крокусе»

— Когда может закончиться судебный процесс?

— Сейчас оглашают материалы дела. На сегодняшний день огласили 12 томов, а в деле их 400. До конца 2025 года суд однозначно не пройдет, еще предстоят допросы подсудимых, прения, множество процессуальных нюансов. Но очевидно то, что суд пройдет достаточно быстро. Всем все ясно, единственная сложность — объем материалов дела.

Суд в Москве по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как себя ведут подсудимые по делу «Крокуса»

— Как себя ведут подсудимые на процессе? Что говорят?

— Их знание русского языка оставляет желать лучшего. Кроме того, с ними адвокаты, которые обязаны им помогать. Они советуют, что не надо ничего говорить. Поэтому подсудимые молчат, ничего не заявляют. Тем более что сейчас не та стадия, когда их допрашивают. Пока давали показания только потерпевшие.

Что произошло в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле», на западе Москвы, был совершен 22 марта 2024 года во время концерта рок-группы «Пикник». Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу по посетителям, после чего подожгла помещение. Начался сильный пожар, площадь которого составила более 12 900 квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел и обрушился. В результате нападения погибли 150 человек, более 600 получили ранения. Силовики задержали четырех непосредственных исполнителей теракта, которые являются гражданами Таджикистана.

