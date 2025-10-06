Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:16

Россиянин отправится в колонию на 12 лет за одобрение теракта в «Крокусе»

Жителя Новосибирской области осудили за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жителя Новосибирской области Олега Швецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле», пишет «МК в Новосибирске». После отбывания наказания осужденного также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.

По материалам дела, мужчина выразил одобрение терроризма, находясь в камере СИЗО-3. В тот момент он обсуждал трагедию в Московской области в 2024 году.

Фигурант дела не только одобрительно высказался о террористическом акте, но и высказал желание совершить подобное в будущем. Высказывания мужчины расценили как признание идеологии и практики терроризма правильными.

Ранее военный суд приговорил 36-летнего Евгения Шульгу к восьми годам колонии общего режима за оправдание терактов, организованных украинскими спецслужбами. В частности, россиянин оправдывал теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова.

теракты
терроризм
приговоры
преступления
