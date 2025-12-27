Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве

Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко возместит моральный вред потерпевшим по делу о тройном убийстве на Кипре, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Суд признал его виновным в организации убийства двух бизнесменов и переводчицы, произошедшем в 2004 году.

Гражданские иски потерпевших… о возмещении морального вреда удовлетворены частично. Взыскано с Глущенко М.И. в пользу (потерпевшего)… в счет возмещения морального вреда 5 млн рублей, в пользу (потерпевшего)… 3 млн рублей, — говорится в документе.

Уточняется, что в общей сложности Глущенко получил 24 года колонии. Кроме того, экс-депутата оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Ранее супруга осужденного за хищения бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева Светлана Васильева добровольно покинула пост депутата городского собрания. Как считает губернатор Александр Хинштейн, это решение было «единственным верным». По его словам, Васильева пыталась «прикрыть от закона» своего супруга.