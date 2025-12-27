Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 11:38

В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям

Депутат Говырин: декретные выплаты работающим матерям могут вырасти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Декретные выплаты работающим матерям могут вырасти до 1,3 млн рублей, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, которые передает ТАСС, базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года.

Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, <...> при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей, — объяснил Говырин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы, предоставляющие самозанятым гражданам возможность получать оплачиваемые больничные и декретные выплаты. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года и будут действовать в рамках эксперимента до конца 2028 года на всей территории России.

До этого сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.

Также член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.

