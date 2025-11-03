Семьям с детьми напомнили о новых выплатах с 2026 года

Семьям с детьми напомнили о новых выплатах с 2026 года Сенатор Мурог: в России с 2026 года стартует семейная налоговая выплата

Новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года, заявил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог. По его словам, речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.

Получателями станут семьи, где растут дети до 18 лет, а также молодые люди, обучающиеся очно, до 23 лет, — подчеркнул собеседник издания.

Он уточнил, что размер выплаты будет дифференцирован в зависимости от числа детей и совокупного дохода семьи. При этом особое внимание власти уделят многодетным и малоимущим гражданам. Оформить заявление можно будет через портал «Госуслуг» или лично в отделениях ФНС.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.

До этого стало известно, что многодетные семьи в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Федеральная льгота распространяется на семьи с тремя и более детьми, в том числе и с усыновленными. Однако регионы могут устанавливать дополнительные условия, такие как требование о постоянном проживании.