02 ноября 2025 в 13:28

В Госдуме раскрыли, кто может получить бесплатный земельный участок

Депутат Колунов: многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетные семьи в России имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии RT. Это федеральная льгота, которая распространяется на семьи с тремя и более детьми, в том числе и с усыновленными, включая неполные, пояснил он. Регионы могут устанавливать дополнительные условия, такие как требование о постоянном проживании.

Семья может получить земельный участок только один раз, и он оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей. Важное условие — для получения участка дети должны проживать совместно с родителями, — говорится в заявлении.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что около 7,3 млн работающих родителей с двумя и более детьми смогут претендовать на семейную налоговую выплату в 2026 году. На осуществление данной меры государство направит примерно 119 млрд рублей.

Кроме того, юрист Оксана Красовская заявила, что родители, которые станут переоформлять государственную помощь с ноября 2025 года, могут получить увеличение пособия до 100%. Как уточнила специалист, данная мера касается единого пособия, введенного в прошлом году.

