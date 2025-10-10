Юрист рассказала об изменении выплат семьям с детьми с ноября Юрист Красовская: семьи с детьми могут рассчитывать на повышение ряда выплат

Семьи, которые будут переоформлять выплаты с ноября 2025 года, могут рассчитывать на увеличение пособий до 100% в рамках действующих программ, заявила юрист Оксана Красовская. По ее словам, которые передает LIFE.ru, речь идет о едином пособии, введенном в прошлом году.

То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума в регионе, то в 2025 году при продлении пособия в ноябре у семьи есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%, — пояснила юрист.

Также она отметила, что при продлении пособия будут действовать правила, вступившие в силу с 1 января 2025 года. Согласно им, для получения единого пособия доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее четырех МРОТ.

Поскольку МРОТ на 2025 год установлен в размере 22 440 рублей, минимальный доход за 12 месяцев должен составлять не менее 89 760 рублей на каждого работающего члена семьи, независимо от формы занятости. Это новое условие, которое необходимо учитывать при переоформлении выплат, заключила юрист.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тыс. рублей ежемесячно.