Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:15

Максимальное пособие по беременности достигнет почти 1 млн рублей

Минтруд: пособие по беременности и родам увеличат до 955,8 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года в России вырастет максимальный размер страховых пособий, сообщили ТАСС в Минтруде. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц.

В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тыс. рублей в месяц, — сказано в сообщении.

В 2026 году на страховые выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности заложено почти 1,4 трлн рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также больничные по уходу за ребенком повысят уже в 2026 году. Кроме того, в следующем году начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми. Парламентарий добавил, что с 1 января 2026 года больничные по уходу за ребенком в перерасчете на месяц будут не ниже, чем 27 тысяч рублей. А уже в феврале проиндексируют материнский капитал — размер повышения будет зависеть от инфляции.

пособия
выплаты
Минтруд
страховые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.