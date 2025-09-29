Максимальное пособие по беременности достигнет почти 1 млн рублей

С 2026 года в России вырастет максимальный размер страховых пособий, сообщили ТАСС в Минтруде. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц.

В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тыс. рублей в месяц, — сказано в сообщении.

В 2026 году на страховые выплаты по обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности заложено почти 1,4 трлн рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также больничные по уходу за ребенком повысят уже в 2026 году. Кроме того, в следующем году начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми. Парламентарий добавил, что с 1 января 2026 года больничные по уходу за ребенком в перерасчете на месяц будут не ниже, чем 27 тысяч рублей. А уже в феврале проиндексируют материнский капитал — размер повышения будет зависеть от инфляции.