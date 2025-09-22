«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:14

Стало известно, какие пособия для россиян увеличат в 2026 году

Депутат Чаплин: в 2026 году увеличат пособия по беременности и родам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пособия по беременности и родам, материнский капитал, а также больничные по уходу за ребенком повысят уже в 2026 году, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин. Кроме того, в следующем году начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми.

Максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году вырастет почти на 20% благодаря изменению базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы, — уточнил Чаплин.

Он добавил, что с 1 января 2026 года больничные по уходу за ребенком в перерасчете на месяц будут не ниже, чем 27 тысяч рублей. А уже в феврале проиндексируют материнский капитал — размер повышения будет зависеть от инфляции.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что военные пенсионеры в России с 1 октября начнут получать проиндексированные выплаты. Еще одно повышение пенсий для этой категории граждан учтут в бюджете на 2026 год.

