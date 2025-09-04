В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября Депутат Нилов: с 1 октября военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты

Военные пенсионеры в России с 1 октября начнут получать проиндексированные выплаты, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Кроме того, еще одно повышение пенсий для этой категории граждан учтут в бюджете на 2026 год.

Депутат напомнил, что российская система предусматривает различные даты и форматы повышения для разных видов пенсий. По его словам, размер военных пенсий напрямую зависит от индексации должностных окладов военнослужащих. Очередное повышение этих окладов запланировано на октябрь, что и повлияет на индексацию выплат.

Нилов подчеркнул, что изменения коснутся не только бывших сотрудников Министерства обороны, но и пенсионеров всех других правоохранительных и силовых структур. Все, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября ощутят ее увеличение.

Он также заверил, что парламентарии предусмотрят очередное повышение пенсий для этой категории граждан и в следующем году. Средства на эти цели, по словам Нилова, будут заложены в проекте бюджета на 2026 год. Госдума рассмотрит соответствующий документ уже этой осенью.

Ранее стало известно, что пенсионеры, отметившие 80-летие, имеющие страховую пенсию по старости, начнут получать повышенные выплаты в октябре. Пенсия увеличится на 10,2 тыс. рублей.