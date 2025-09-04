Названа категория россиян, которой с октября повысят пенсии Экономист Балынин: пенсионные выплаты для 80-летних россиян повысят в октябре

Пенсионные выплаты у россиян, которые получают страховую пенсию по старости и отметили 80 лет в сентябре 2025 года, увеличат в октябре, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, пенсия станет больше на 10,2 тыс. рублей.

Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей, — объяснил эксперт.

Например, если страховая пенсия у такого пенсионера в сентябре текущего года составляла 37 тыс. рублей, то в октябре она превысит 47 тыс. рублей, то есть увеличится на 27,6%, уточнил Балынин. При этом подавать заявления о перерасчете пенсии человеку или его родственникам не нужно, поскольку у Соцфонда есть все необходимые данные, и увеличение пройдет автоматически, резюмировал экономист.

