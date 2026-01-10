Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 20:36

Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута

INSA: около 60% немцев негативно оценили действия властей Берлина после блэкаута

Кай Вегнер Кай Вегнер Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Около 60% немцев негативно оценили действия властей Берлина по ликвидации последствий массового блэкаута, вызванного пожаром на инфраструктурном объекте, сообщает Bild. При этом 41% респондентов выступает за отставку мэра города Кая Вегнера.

Опрос, проведенный 8–9 января среди 1005 жителей Германии, показал, что позитивно работу городских властей оценили лишь 21% респондентов. Против отставки мэра высказались 37%.

Блэкаут произошел 3 января из-за пожара на подвесном кабельном мосту. Без электричества тогда остались около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Ответственность за акцию взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан».

Ранее жители Великобритании, в основном юго-запада Англии, остались без электричества из-за циклона «Горетти». По информации источника, отключенными от электроснабжения оказались около 57 тыс. объектов недвижимости.

До этого Минэнерго Украины заявило, что Днепропетровская и Запорожская области остались без электроснабжения. По информации ведомства, для компенсации отключения были задействованы резервные источники питания. Продолжающиеся массовые блэкауты в украинском Днепропетровске вынудили местные власти продлить школьные каникулы.

