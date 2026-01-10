Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах в апреле. Решение о его номинации было принято единогласно делегатами партийного съезда в Будапеште. Мероприятие транслировал телеканал М1.

Поблагодарив делегатов за доверие, действующий премьер заявил, что после 20 лет пребывания на посту премьер-министра «по-прежнему готов к выполнению задач». Вопрос о том, останется ли Орбан лидером «ФИДЕС», будет решен уже после формирования нового кабинета министров по итогам апрельского голосования.

Ранее глава «Другой Украины», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что для того, чтобы провести на Украине честные выборы без фальсификаций, необходимо создать в стране временную международную администрацию. По его словам, сегодня украинские институты государственной власти переживают кризис. Он добавил, что нынешнее руководство Украины неизбежно сфальсифицирует результаты выборов.