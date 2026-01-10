Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 20:46

В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу

Депутат Панеш: в России можно взять вторую ипотеку, не закрыв первую

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россияне могут брать вторую ипотеку, если не закрыта первая, однако окончательное решение принимает финансовая организация, рассказал «РГ» заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш. По словам парламентария, речь не идет о льготных программах.

С декабря 2023 года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки». Это означает, что воспользоваться льготной ставкой по большинству государственных программ можно только один раз в жизни. Есть одно исключение — программа «Семейная ипотека», — уточнил Панеш.

По словам парламентария, получить второй займ по программе «Семейная ипотека» можно при условии рождения второго ребенка. Первый кредит при этом должен быть закрыт, добавил депутат.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

Госдума
ипотеки
Каплан Панеш
льготы
