Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров

На сегодняшний день больше всего пенсионеров проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, на столицу приходится 3,04 млн пожилых граждан, среди которых почти 2,1 млн — женщины и 967 тыс. — мужчины.

При этом на территории Московской области проживают 1,97 млн пенсионеров, а в Краснодарском крае — 1,6 млн. В обоих регионах пожилых женщин примерно в два раза больше, чем мужчин.

Вслед за ними по числу пенсионеров расположился Санкт-Петербург. Там проживает почти 1,5 млн таких граждан. Пятое место заняла Свердловская область с 1,3 млн пенсионеров.

При этом меньше всего пожилых приходится на Байконур, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Там проживает 5,2 тысячи, 13,7 тысячи и 14,8 тысячи таких граждан соответственно.

Ранее появилась информация, что разрыв в размере пенсионных выплат в российских регионах достиг рекордных 22 тысяч рублей. При этом самые большие отчисления — на Чукотке. Там размер пенсии составляет 41,6 тысячи рублей.