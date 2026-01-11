Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений

В 2026 году государство проиндексирует целый ряд важнейших финансовых нормативов. Повышение затронет не только МРОТ и прожиточный минимум, но и размеры пособий для семей с детьми, безработных и льготников. Рассказываем, на сколько увеличатся выплаты, кому и когда ждать прибавки.

Каким будет МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда — это законодательно установленный минимум заработной платы. Работодатель обязан выплачивать сотруднику, который полностью отработал норму времени за месяц на полной ставке, сумму не ниже МРОТ.

Важно понимать, что МРОТ — это «грязная» зарплата, то есть сумма до вычета подоходного налога (НДФЛ) и иных обязательных удержаний (алиментов, выплат по исполнительным листам).

Зарплата ниже МРОТ допустима лишь в случаях, когда сотрудник работает неполный день или по совместительству. При этом расчет ведется пропорционально: например, за работу на половину ставки работник должен получить минимум 50% от действующего МРОТ.

Размер федерального МРОТ устанавливается государством и, как правило, пересматривается с начала календарного года (с 1 января). Его повышение часто связано с ростом прожиточного минимума, чтобы гарантировать, что минимальная зарплата обеспечивает базовые потребности человека.

В 2025 году федеральный МРОТ составлял 22 440 рублей в месяц. С 1 января 2026 года его повысили почти на 21%. Теперь он равен 27 093 рублям в месяц.

Специалист по работе с высшими руководителями, executive-коуч Ольга Асадчая напомнила NEWS.ru, что региональный минимум может быть выше федерального. Например, в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года МРОТ составляет 31 250 рублей, а в Москве — 39 730 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум (ПМ) — это официально рассчитанная государством стоимостная оценка минимального набора товаров и услуг, необходимого для обеспечения основных жизненных потребностей человека (питание, одежда, оплата жилья и т. д.).

Эта величина — ключевой социальный норматив, который определяет размеры многих пособий (например, для малоимущих семей), минимальных пенсий, а также служит критерием для получения различных мер государственной поддержки.

С 1 января 2026 года в России прожиточный минимум увеличился на 6,8%. Его новые значения следующие:

в среднем на душу населения — 18 939 рублей;

для граждан трудоспособного возраста — 20 644 рубля;

для пенсионеров — 16 288 рублей;

для детей — 18 371 рубль.

Единое пособие

Единое пособие — это ежемесячная выплата, которая появилась в 2023 году и заменила сразу шесть других мер госпомощи, в числе которых пособия:

беременным женщинам, которые встали на учет на сроке до 12 недель;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на третьего ребенка до трехлетнего возраста;

на детей в возрасте от трех до семи лет;

на детей от восьми до 17 лет.

Пособие ежегодно индексируется, но конкретный процент зависит от уровня инфляции и решений правительства.

Семьи с детьми до 17 лет получают выплату в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для ребенка. В 2026 году данный показатель варьируется в диапазоне от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Конкретная сумма определяется на основе оценки материального положения семьи и ее нуждаемости.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Базовый размер пособия установлен на уровне половины прожиточного минимума. Если этой суммы не хватает для того, чтобы доход на каждого члена семьи достиг прожиточного минимума на одного члена семьи, пособие увеличивают, объясняет NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Размер пособия напрямую зависит от величины прожиточного минимума (ПМ) на ребенка:

9185 рублей — если назначается в размере 50% от ПМ;

13 778 рублей — если назначается в размере 75% от ПМ;

18 371 рубль — это полный размер прожиточного минимума на ребенка.

Пособие по безработице

Пособие по безработице, в отличие от МРОТ и прожиточного минимума, проиндексируют не 1 января, а только с 1 февраля по уровню инфляции, то есть на 6,8%.

В итоге его максимальный размер составит 16 066 рублей, что на 1022 рубля больше, чем в 2025 году (15 043,78 рубля). Минимальная выплата также увеличится — до 1884 рублей, что выше текущего минимума на 119 рублей.

За два последних года (с 2024 по 2026) максимальное пособие поднимется более чем на 2300 рублей, а минимальное — почти на 300 рублей.

Право на повышенную выплату имеют те, кто перед постановкой на учет официально проработал не менее полугода (26 недель). Минимальную сумму получают безработные без необходимого стажа, впервые ищущие работу или уволенные за нарушение дисциплины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежемесячная денежная выплата

ЕДВ с 1 февраля также проиндексируют с учетом уровня инфляции за 2025 год, то есть на 6,8%.

Она предназначена для людей с инвалидностью, ветеранов, Героев России и других льготных категорий. Полный перечень тех, кто может претендовать на льготное пособие, можно найти на сайте Социального фонда России (СФР).

Сумма ЕДВ зависит от того, к какой льготной категории относится человек.

С 1 февраля, после индексации, выплаты для основных категорий получателей составят:

инвалидам войны — 8894,35 рубля;

участникам и ветеранам Великой Отечественной войны — 6670,73 рубля;

ветеранам боевых действий — 4893,62 рубля;

инвалидам I группы — 6227,19 рубля;

инвалидам II группы и детям-инвалидам — 4447,19 рубля;

инвалидам III группы — 3560,01 рубля;

лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, — 4447,19 рубля;

Героям Российской Федерации — 104 871,49 рубля;

Героям Труда Российской Федерации — 77 327,25 рубля.

Все перечисленные выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), согласно Налоговому кодексу РФ.

При этом получатели ЕДВ имеют право на набор социальных услуг (НСУ), который включает лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд. Если гражданин полностью или частично использует эти услуги, их денежный эквивалент вычитается из суммы ЕДВ. Ожидается, что с 1 февраля 2026 года полная стоимость месячного набора соцуслуг после индексации на 6,8% составит 1845,99 рубля.

