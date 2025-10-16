До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить

Власти анонсировали повышение единого пособия для семей с детьми в будущем году на 6%. Таким образом, выплата увеличится до 18 371 рубля. NEWS.ru рассказывает, что представляет собой это пособие, кому оно положено и как его получить в 2026 году.

Что известно об индексации единого пособия в 2026 году

Единое пособие для семей с детьми в 2026 году вырастет на 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что с января этого года пособие уже было увеличено на 12,5% и составило 17 201 рубль.

«В 2026 году показатель прибавит еще 6%, достигнув 18 371 рубля», — сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии в правительстве.

Что такое единое пособие

Единое пособие — это ежемесячная выплата, которая появилась в 2023 году и заменила сразу шесть других мер госпомощи, в числе которых пособия:

беременным женщинам, которые встали на учет на сроке до 12 недель;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до трех лет;

на третьего ребенка до трехлетнего возраста;

на детей в возрасте от трех до семи лет;

на детей от восьми до 17 лет.

Главная цель этой программы — упростить систему помощи, сделав ее понятной и доступной. Теперь не нужно собирать множество справок по разным ведомствам: достаточно одного заявления через портал «Госуслуги» или МФЦ.

Пособие ежегодно индексируется, но конкретный процент зависит от уровня инфляции и решений правительства.

Кто может претендовать на получение единого пособия

Пособие назначается в случае, если семья соответствует определенным критериям:

доход на одного члена семьи за расчетный период (12 месяцев) не превышает прожиточного минимума в регионе;

ребенок не достиг 17 лет;

ребенок, а также родитель, который оформляет единое пособие, имеют российское гражданство;

семья постоянно проживает на территории России;

имущество семьи не превышает установленного перечня;

доход каждого трудоспособного члена семьи составил не меньше четырех МРОТ за расчетный период.

От чего зависит размер пособия

Семьи с детьми до 17 лет получают выплату в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для ребенка. В 2023 году этот показатель достигал 13 944 рублей, в 2024-м — 14 989 рублей, в 2025-м — 17 201 рубля. В 2026 году он составит, как уже было сказано, 18 371 рубль (это федеральный ПМ).

Размер выплаты зависит от степени нуждаемости конкретной семьи. Базовый размер пособия установлен на уровне половины прожиточного минимума. Если этой суммы не хватает для того, чтобы доход на каждого члена семьи достиг прожиточного минимума на одного члена семьи, пособие увеличивают, объясняет NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Важно: для определения суммы пособия берут региональный прожиточный минимум. Например, в 2025 году максимальное пособие на ребенка до 17 лет в Москве — 20 663 рубля, в Санкт-Петербурге — 18 749 рублей, в Липецкой области — 14 276 рублей, в Камчатском крае — 30 692 рубля, а на Чукотке — 44 895 рублей.

Точные размеры ПМ на 2026 год в регионах станут известны позже.

Почему могут отказать в пособии

При оформлении пособия оценивают материальное положение семьи (то есть полученные доходы, в том числе временные) и ее имущество. В учет идут доходы родителей, детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет для студентов очных отделений вузов.

Сюда относятся заработная плата, пенсионные выплаты, гонорары, полученные от интеллектуальной деятельности, доходы как самозанятого и другие выплаты, например алименты, ранее назначенные пособия и стипендии, рассказывает Коваленко. Также учитываются денежное довольствие военнослужащих или представителей силовых ведомств, средства от продажи или сдачи в аренду жилья, проценты по вкладам, прибыль от операций с ценными бумагами.

Поэтому в пособии могут отказать, если семья, подавая документы на выплату, не учла все свои доходы, в том числе от подработки.

В 2026 году пособие не назначат, если, к примеру, один из супругов не работал или если его доход составил менее 108 372 рублей за год, то есть меньше четырех минимальных размеров оплаты труда (с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля).

Также в назначении пособия откажут, если у семьи есть больше одной дачи. Поводом для отказа в назначении выплаты станет наличие двух автомобилей в семье, не являющейся многодетной, либо если у одного из ее членов нет инвалидности.

По словам Коваленко, отказ в выплате пособия также может быть из-за неверной подачи документов и отсутствия какого-либо из документов.

Как оформить выплату в 2026 году

Во-первых, нужно проверить, имеете ли вы право на пособие. Суммарный доход семьи за последние 12 месяцев делим 12 и на количество членов семьи (и помним про все дополнительные источники дохода). Если результат меньше прожиточного минимума — пособие положено.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления, говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в октябре текущего года, то будут учитываться доходы с сентября прошлого года по август текущего года включительно», — уточняет он.

Затем действуем по следующему плану:

подаем заявление онлайн на сайте «Госуслуги» или лично в МФЦ;

прикладываем необходимые документы: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах и реквизиты счета;

ожидаем решения о выплате. Как правило, заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.

