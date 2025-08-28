МРОТ повысят на 20%: что будет с зарплатами, пособиями и пенсиями

В Госдуме дали прогноз относительно повышения МРОТ в 2026 году. Как считает депутат Ярослав Нилов, минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют на 20%. Однако это цифра предварительная, рост может быть более скромным, считают экономисты. На сколько могут поднять МРОТ в следующем году, как это повлияет на доходы и размер пособий граждан, — в материале NEWS.ru.

Что представляет собой МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть заработная плата работника за полный месяц. Если сотрудник трудился на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель по закону обязан выплатить ему вознаграждение не менее уровня МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается Госдумой и действует на всей территории России. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

МРОТ индексируется каждый год. Правительство РФ увеличивает показатель, как правило, с 1 января.

Как рассчитывается МРОТ

В истории РФ использовались различные методики расчета МРОТ. С 2007 по 2020 год включительно минимальный размер оплаты труда напрямую зависел от прожиточного минимума (сумма, достаточная человеку для закрытия базовых потребностей, — покупки продуктов, оплаты ЖКУ и т. д.). В 2021 году правила изменились: соотношение между минимальной и медианной зарплатой (больше и меньше которой получает по половине россиян) составляло 42%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На фоне западных санкций и высокой инфляции правительство установило особый порядок расчета МРОТ. До конца 2024 года темпы увеличения минимальный зарплаты на три процентных пункта опережали динамику роста прожиточного минимума.

С 2025-го минимальный размер оплаты труда снова рассчитывают исходя из медианной зарплаты. При этом соотношение между МРОТ и «медианой» должно быть не менее 48%.

Какой сейчас размер МРОТ

С 1 января 2025 года МРОТ проиндексировали на 16,5%. Он увеличился с 19 242 до 22 440 рублей. К 2030 году показатель должен достигнуть 35 тыс. рублей — соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

В 2022-м МРОТ повышали дважды — в общей сложности рост составил 20%. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня из-за санкционного давления.

Как может вырасти МРОТ в 2026 году

Как рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. Таким образом, МРОТ достигнет 27 тыс. рублей.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ предполагаю, что он будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогнозируемой инфляции», — отметил Нилов. По его словам, повышение минимального размера оплаты труда повлияет на зарплаты от 4 до 5 млн человек. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в сентябре.

Чтобы достичь поставленной президентом цели (МРОТ в размере 35 тыс. к 2030 году), нужно ежегодно увеличивать минимальный размер оплаты труда не менее чем на 20%, сказал NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что МРОТ повысят на 16,5% — так же, как и в 2025-м. Соответственно, в 2026 году он составит 26 143 рубля, добавила собеседница NEWS.ru.

На что повлияет повышение МРОТ

Увеличение МРОТ влияет на размер пособий, заработных плат, алиментов, страховых взносов, а также на инфляцию в стране, отметила Мазур.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зарплаты

МРОТ устанавливает порог, ниже которого работодатель не имеет права платить сотруднику зарплату за полную месячную смену. Это обеспечивает базовый уровень дохода работников, в первую очередь бюджетников — учителей, соцработников и врачей. Речь также идет о сотрудниках без опыта и низкоквалифицированных специалистах. Соответственно, те, кто до сих пор получал «минималку» или чуть выше, почувствуют рост доходов.

Минимальный размер оплаты труда подразумевает суммы выплат до вычета НДФЛ (налог на доходы физических лиц), то есть фактическая сумма, которую сотрудник получит на руки, будет меньше. Кроме того, работа в выходные, праздники или сверх установленной нормы всегда оплачивается дополнительно к МРОТ.

Социальные пособия

Минимальный размер оплаты труда также служит базой для расчета различных видов льгот, в том числе пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Например, декретные рассчитываются на основе МРОТ, если у работницы за соответствующий период не было заработка или он ниже минимального размера оплаты труда.

Так, минимальный средний заработок для расчета этих выплат устанавливается по формуле: минимальный размер оплаты труда х 24 / 730. В 2025 году размер дневного пособия из заработка, равного МРОТ, равен 737,75 рубля. В 2026-м (если предположить, что МРОТ поднимут на 20%) он составит почти 900 рублей.

Это в первую очередь актуально для женщин, получающих зарплату в размере МРОТ и ниже, студенток очной формы обучения, ИП с договором с Соцфондом и работников, уволенных из-за ликвидации организации. Если отпуск по беременности и родам начнется после 1 января 2026 года, то выплата будет повышенная.

