28 августа 2025 в 04:04

Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году

Нилов: МРОТ в 2026 году может вырасти на 20%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, таким образом минимальный размер оплаты труда достигнет 27 тысяч рублей.

Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогнозируемой инфляции, — отметил Нилов.

Он добавил, что повышение МРОТ повлияет на зарплаты «от 4 до 5 млн человек». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в сентябре.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

До этого Путин подписал закон, согласно которому цифровой рубль и универсальный QR-код начнут поэтапно внедрять в российскую платежную систему. Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

