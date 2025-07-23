Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля

Цифровой рубль и универсальный QR-код начнут поэтапно внедрять в российскую платежную систему с 1 сентября 2026 года. Нововведение затронет продавцов в зависимости от их годовой выручки и подключения к системно значимым банкам. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале опубликования правовых актов.

С 1 сентября следующего года принимать цифровой рубль обязаны будут продавцы с выручкой от 120 млн рублей. Год спустя — с 1 сентября 2027 года — требование распространится на компании с выручкой от 30 млн, а с 2028 года — на всех остальных.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что ГД приняла закон, позволяющий оплачивать товары и услуги цифровым рублем. По его словам, документ также вводит универсальный платежный код для упрощения безналичных расчетов. Депутат отметил, что кредитные организации и филиалы иностранных банков, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, будут обязаны обеспечить пользователям возможность осуществления переводов цифровых рублей с использованием УПК.