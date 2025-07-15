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15 июля 2025 в 16:32

В Госдуме объяснили, как будет работать новый закон о цифровом рубле

Депутат Говырин: новый закон предусматривает оплату товаров цифровым рублем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий оплачивать товары и услуги цифровым рублем, заявил NEWS.ru парламентарий Алексей Говырин. По его словам, документ также вводит универсальный платежный код для упрощения безналичных расчетов.

Новый закон предусматривает расширение возможностей использования цифровых рублей в качестве средства платежа, а также внедрение универсального платежного кода для проведения безналичных расчетов. В частности, предусматривается перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров, работ и услуг. Это будет осуществляться с использованием УПК, — пояснил Говырин.

Депутат отметил, что кредитные организации и филиалы иностранных банков, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, будут обязаны обеспечить пользователям возможность осуществления переводов цифровых рублей с использованием УПК. Также он добавил, что согласно закону, первыми принимать цифровой рубль смогут крупные компании с выручкой от 120 миллионов рублей.

Кредитные организации и филиалы иностранных банков, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, будут обязаны обеспечить пользователям возможность осуществления переводов цифровых рублей с использованием УПК. Введение возможности оплаты товаров, работ, услуг цифровыми рублями будет осуществляться поэтапно. С 1 сентября 2026 года оно вводится для продавцов с годовой выручкой от 120 миллионов рублей и являющихся клиентами системно значимых кредитных организаций, — заявил Говырин.

Ранее Центробанк РФ направили в Госдуму инициативу, согласно которой повсеместное внедрение цифрового рубля должно произойти 1 сентября следующего года. В проекте также говорится, что доступ к новому виду валюты должен будет предоставляться гражданам с этой даты всеми финансовыми организациями.

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