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23 июля 2025 в 17:06

Беременные студентки начнут получать повышенное пособие с 1 сентября

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов. Мера будет действовать начиная с 1 сентября.

Нововведение затронет девушек, обучающихся на очной форме в вузах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. До вступления закона в силу, пособие будет начисляться по старым правилам, что подразумевает выплату в размере стипендии за 140 дней декретного отпуска. С учетом средней стипендии, которая составляет от 2 до 5 тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысяч рублей.

Прожиточный минимум — это минимальный размер дохода, установленный государством для удовлетворения основных жизненных потребностей. С начала года он составляет 19 329 рублей по всей стране. Авторы инициативы отметили, что после изменений размер пособия достигнет 90 202 рублей.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому цифровой рубль и универсальный QR-код начнут поэтапно внедрять в российскую платежную систему. Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

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