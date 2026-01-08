Атака США на Венесуэлу
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги

Житель Москвы выиграл суд против обманувшей его образовательной платформы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Москвич выиграл суд против образовательной платформы, которая уговорила его взять кредит на курсы, а затем перестала выходить на связь, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Суд обязал компанию выплатить истцу 362 тыс. рублей, что вдвое превышает стоимость обучения.

Год назад мужчина увидел рекламу онлайн-курсов, обещавших диплом гособразца и быструю переподготовку. После подписания договора и первого месяца занятий кураторы исчезли, вебинары прекратились, и клиенту пришлось самостоятельно выплачивать кредит, несмотря на обещание платформы делать это до его трудоустройства.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение, представляясь сотрудниками правоохранительных органов под предлогом защиты финансов. Аферисты, как указали в ведомстве, рассказывают жертвам о фиктивной угрозе дистанционного хищения денежных средств.

Кроме того, в МВД России заявили, что мошенники все чаще обманывают граждан с использованием копий порталов известных интернет-магазинов, фальшивых страниц оплаты через СБП, а также поддельных сайтов по аренде жилья. В ведомстве посоветовали всегда проверять адресную строку перед вводом персональных данных, обращая внимание на лишние символы и подозрительные доменные имена.

