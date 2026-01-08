Москвич решил сменить профессию и попал на деньги Житель Москвы выиграл суд против обманувшей его образовательной платформы

Москвич выиграл суд против образовательной платформы, которая уговорила его взять кредит на курсы, а затем перестала выходить на связь, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Суд обязал компанию выплатить истцу 362 тыс. рублей, что вдвое превышает стоимость обучения.

Год назад мужчина увидел рекламу онлайн-курсов, обещавших диплом гособразца и быструю переподготовку. После подписания договора и первого месяца занятий кураторы исчезли, вебинары прекратились, и клиенту пришлось самостоятельно выплачивать кредит, несмотря на обещание платформы делать это до его трудоустройства.

