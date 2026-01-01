В России увеличился МРОТ Минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 27 093 рублей

Минимальный размер оплаты труда повышается до 27 093 рублей, соответствующий закон вступил в силу с 1 января. Изменения внесены в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Известно, что с 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. Увеличение МРОТ поспособствует обеспечению повышения заработной платы для около 4,6 млн работников.

Ранее выяснилось, что с 1 января 2026 года в России начнется масштабное обновление системы социальной поддержки. Как рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, МРОТ станет базой для автоматического пересчета большинства социальных пособий. Для работающих родителей с двумя и более детьми вводится новая мера поддержки — «налоговый кешбэк». Механизм позволит семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, вернуть часть уплаченного НДФЛ.

