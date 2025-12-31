Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 03:22

На Камчатке похитили выделенные на развитие инфраструктуры 930 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полицейские выявили хищение свыше 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России. Там уточнили, что установлены личности троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю выявлен ряд эпизодов хищений бюджетных средств, — сообщили правоохранители.

В ведомстве подчеркнули, что генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022–2023 годах похитили средства, предназначавшиеся для государственной программы развития региона. При этом работа, которая была выполнена, стоила по итогу лишь 2,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что двух предпринимательниц из Иркутска признали виновными в хищении более 500 млн рублей. Согласно материалам дела, одна из осужденных в период с 2012 по 2015 год подделала долговую расписку.

До этого суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. Также в казну Российской Федерации было взыскано свыше 100 млн рублей.

