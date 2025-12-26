Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей Две предпринимательницы из Иркутска признаны виновными в хищении 500 млн рублей

Двух предпринимательниц из Иркутска признали виновными в хищении более 500 млн рублей, сообщили в СК РФ. Приговоры вынес Иркутский областной суд.

Согласно материалам дела, одна из осужденных в период с 2012 по 2015 годы подделала долговую расписку. Она оформила ее от имени сына своего бывшего мужа, указав, что он якобы задолжал ей более 200 млн рублей, полученных в качестве займа под проценты. На основании этого фальшивого документа женщина подала в суд иск о взыскании основной суммы долга, процентов по нему, а также компенсации за уплаченные государственные пошлины. Общая сумма требований по иску превысила 500 млн рублей.

Кроме того, вместе с соучастницей женщина организовала фиктивный документооборот в принадлежащей им компании. Они предприняли попытку незаконного присвоения бюджетных средств на 5 млн рублей. Одна осужденная получила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Второй фигурантке суд назначил четыре года условно и штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Ранее главу компании по производству игрушек приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Подсудимого признали виновным в совершении мошеннических действий с бюджетными субсидиями. Сумма ущерба превысила 63 млн рублей.