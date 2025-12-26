Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:29

Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей

Две предпринимательницы из Иркутска признаны виновными в хищении 500 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двух предпринимательниц из Иркутска признали виновными в хищении более 500 млн рублей, сообщили в СК РФ. Приговоры вынес Иркутский областной суд.

Согласно материалам дела, одна из осужденных в период с 2012 по 2015 годы подделала долговую расписку. Она оформила ее от имени сына своего бывшего мужа, указав, что он якобы задолжал ей более 200 млн рублей, полученных в качестве займа под проценты. На основании этого фальшивого документа женщина подала в суд иск о взыскании основной суммы долга, процентов по нему, а также компенсации за уплаченные государственные пошлины. Общая сумма требований по иску превысила 500 млн рублей.

Кроме того, вместе с соучастницей женщина организовала фиктивный документооборот в принадлежащей им компании. Они предприняли попытку незаконного присвоения бюджетных средств на 5 млн рублей. Одна осужденная получила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Второй фигурантке суд назначил четыре года условно и штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Ранее главу компании по производству игрушек приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Подсудимого признали виновным в совершении мошеннических действий с бюджетными субсидиями. Сумма ущерба превысила 63 млн рублей.

Сибирь
Иркутск
хищения
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.