30 декабря 2025 в 20:53

Врача больницы в Псковской области заподозрили в махинациях с таблетками

В Псковской области больница незаконно получила почти 200 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Псковский городской суд поступило ходатайство о заключении под стражу главного врача инфекционной больницы, подозреваемой в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба судов региона. По версии следствия, медучреждение незаконно получило 197 млн рублей на махинациях с препаратами.

Из материалов обвинения следует, что с начала января 2023 года по конец октября 2024-го фигурантка, злоупотребляя служебным положением, поручала подчиненным вносить в медицинскую документацию недостоверные данные о закупке дорогостоящих препаратов. После этого сведения с завышенными счетами направлялись в фонд обязательного медицинского страхования.

Ранее суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств при выполнении оборонного госзаказа. На скамье подсудимых оказались Дмитрий Левченко и Андрей Грунин, которые получили 13 лет лишения свободы на двоих. Ущерб от их преступной деятельности составил свыше полумиллиарда рублей.

До этого в Краснодаре суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову. Он отправится на 11 лет в исправительную колонию строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 90 млн рублей.

коррупция
хищения
деньги
лекарства
