В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление

В Госдуме рассказали, как жильцы могут вернуть деньги за плохое отопление Кошелев: жильцы могут потребовать перерасчет за некачественное отопление

Жильцы могут получить перерасчет за недостаточное отопление, если температура в квартире на протяжении долгого времени находится ниже утвержденной нормы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, норма температуры зимой в жилых комнатах составляет не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — не ниже 20 градусов.

Если температура в квартире не соответствует норме, сразу сообщите о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании (УК) или (товарищество собственников жилья) ТСЖ. Запишите номер заявки и время обращения, — отметил Кошелев.

Парламентарий подчеркнул, что 24 часа — общий допустимый перерыв в отоплении, 16 часов единовременно — если температура в квартире от 12 до 18 градусов и далее по нисходящей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года управляющие компании многоквартирных домов будут обязаны ежегодно размещать стандартизированные отчеты о своей деятельности в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит повысить прозрачность работы УК и даст жильцам инструмент для контроля за расходованием средств.

Также выяснилось, что с 2028 года в России начнут использовать цифровую платформу ГИС ЖКХ для информирования граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Соответствующий пункт внесен в план мероприятий по реализации национальной бизнес-модели, который утвердило правительство РФ.